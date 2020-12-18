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Волочкова обвинила 15-летнюю дочь в предательстве

10:16
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Девочка решила жить с отцом

Балерина Анастасия Волочкова завила, что дочь Ариадна предала ее, переехав к богатому отцу - бизнесмену Игорю Вдовину. 
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"Подкупить деньгами детей в этом возрасте очень просто, сказать: "Хочешь лошадку? Будет тебе лошадка". Я почему говорю про предательство. Когда отец говорит дочери моей: "Я тебе дам всем, но мама ни копейки не получит". И человек соглашается на такие условия. Мне, честно говоря, немножко больно, я не скрою", - призналась Волочкова на YouTube-шоу "Алена, Блин". 

Ариадна уже два года живет с Вдовиным и его возлюбленной - телеведущей Еленой Николаевой. Их квартира находится в центре Москвы, откуда девочке быстрее добираться до учебы. 

По словам Волочковой, Ариадна никогда ни в чем не нуждалась. Она "родилась с золотым тазиком", как выразилась балерина. 

"Значит ее подкупили таким образом, нарисовали такую картинку, которая ей понравилась", - сказала Анастасия Волочкова, пытаясь объяснить поведение дочери.  

По данным СМИ, Волочкова и Вдовин жили вместе как минимум три года. Когда Ариадне исполнился годик, они расстались.

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