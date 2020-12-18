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На Кубани возобновили расследование массовых убийств местных жителей

10:31
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Дело было открыто в 70-х годах

Краснодарские следователи возобновили расследование уголовного дела по факту массовых убийств советских граждан в период оккупации в годы Великой Отечественной войны.
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Дело было возбуждено еще в 70-е годы прошлого века, были выявлены причастные к геноциду члены зондеркоманды СС-10 "а". Теперь СКР намерен установить конкретные лица из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности.

Как сообщили в СКР, в 1942-1943 годах члены зондеркоманды СС-10 "а" проводили карательные операции на территории Краснодарского края и Ростовской области. Ее руководителем был доктор Курт Кристман. Известно, что он использовал мобильные газовые камеры, в которых погибли не менее 380 советских граждан. Еще свыше 240 человек были расстреляны.

Доктор был осужден за свои злодеяния и понес наказание. А его пособники, в том числе Гельмут Оберлендер и другие неустановленные лица, – нет.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к истреблению мирных жителей", - подчеркнули в региональном Следственном комитете.  

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