С детьми все в порядке, однако инструктора ждет разбирательство

К трагедии чуть не привели занятия по спортивному ориентированию. В Подмосковье в пещерах Сьяны заблудилась группа школьников. На их поиски направились спасатели после того, как дети и их сопровождающий не вышли на связь. Об их судьбе ничего не было известно несколько часов. Обнаружили их только поздно вечером. В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура.

Шли на экскурсию, а попали на квест. В финале пережитыми эмоциями ребята делятся за горячим чаем.

Все начиналось в 10:45 – запись есть в специальном журнале. Восемь школьников в возрасте от 9 до 12 лет спустились в Сьяновские пещеры в сопровождении двоих взрослых. Ходить по каменоломне можно хоть целый день, ведь протяженность подземных коридоров – около 20 километров. Но в 7 вечера родители забили тревогу, так как дети не вышли на связь. Поисками занялись спасатели, спелеологи и опытный волонтер.

"Вместе с человеком, который знает эти пещеры - это доброволец, который неоднократно уже в эти пещеры спускался, - наши ребята, спасатели организовали группу, спустились, нашли и всех вывели на свежий воздух", - рассказал начальник Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона Денис Белоусов.

Как позже объяснит инструктор, проводивший экскурсию, группа прошла мимо нужного поворота и заблудилась. Он принял решение оставить детей со своим напарником. А сам в одиночку направился искать выход. Так и встретился со спасателями. Школьники все это время вели себя спокойно, никто не паниковал, вероятно, они воспринимали происходящее как приключение. На выходе ребят осмотрели медики, а вот инструктор сразу же отправился давать показания.

"Организованы проверочные мероприятия по установлению причин и условий пропажи детей в Сьяновских пещерах. Несовершеннолетние найдены. Живы, здоровы", - сообщил домодедовский городской прокурор Николай Развозжаев.

Сьяновские пещеры – искусственные. Подземная система появилась еще в XVII веке – на каменоломне добывали известняк для белокаменной Москвы. Выработка в штольнях полностью прекратилась 100 лет назад, но, начиная с 60-х годов, место стало популярным у спелеологов. В последние десятилетия – и у обычных туристов. В подземелье проводили дискотеки, концерты, здесь есть даже освященная часовня. И сегодня после происшествия в Сети можно легко найти сайты, предлагающие платные экскурсии и даже подарочные сертификаты на посещение каменоломни. Цена вопроса – от полутора до двух тысяч рублей. Некоторые туры, как и вчерашний, заканчиваются вызовом спасателей. Последний раз здесь искали людей всего три месяца назад.

"В обязательном порядке не только ограничим данный вход, но и губернатор поставил задачу, чтобы было установлено видеонаблюдение, шел мониторинг этого входа", - заявил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

Подмосковная прокуратура сейчас устанавливает фактического собственника объекта и лиц, ответственных за проведение экскурсий. После проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Егор Киселёв, Павел Винокуров, Дмитрий Власов, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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