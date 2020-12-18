Король признал поражение Швеции перед коронавирусом

"Мягкая" стратегия по борьбе с инфекцией не оправдала надежд

Число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 75 миллионам. Всё больше стран вынуждены ужесточать ограничительные меры, передает "ТВ Центр".

В Словении еще на месяц продлили "режим эпидемии". Власти следят за перемещениями людей внутри страны и запрещают выезжать за границу.

В Чехии вернули четвертый, предпоследний "уровень угрозы" после того, как из-за послаблений цифры по заболеваемости и смертности вновь начали расти.

В соседней Польше готовятся к трехнедельному карантину. Он начнется сразу после Рождества. Комендантский час с семи вечера будет действовать даже в Новый год.

В Швеции официально признали провальной "мягкую" стратегию по борьбе с ковидом. Как заявил король Карл XVI Густав, именно из-за того, что школы и университеты не закрыли, а массовые мероприятия не отменили, в стране так много жертв вируса.

Большинство заболевших - по-прежнему в Соединенных Штатах. Накануне там зафиксировали самый большой прирост новых случаев за всё время пандемии. За день - 247 тысяч человек.

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