Король признал поражение Швеции перед коронавирусом

"Мягкая" стратегия по борьбе с инфекцией не оправдала надежд
Число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 75 миллионам. Всё больше стран вынуждены ужесточать ограничительные меры, передает "ТВ Центр".
В Словении еще на месяц продлили "режим эпидемии". Власти следят за перемещениями людей внутри страны и запрещают выезжать за границу.
В Чехии вернули четвертый, предпоследний "уровень угрозы" после того, как из-за послаблений цифры по заболеваемости и смертности вновь начали расти.
В соседней Польше готовятся к трехнедельному карантину. Он начнется сразу после Рождества. Комендантский час с семи вечера будет действовать даже в Новый год.
В Швеции официально признали провальной "мягкую" стратегию по борьбе с ковидом. Как заявил король Карл XVI Густав, именно из-за того, что школы и университеты не закрыли, а массовые мероприятия не отменили, в стране так много жертв вируса.
Большинство заболевших - по-прежнему в Соединенных Штатах. Накануне там зафиксировали самый большой прирост новых случаев за всё время пандемии. За день - 247 тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"