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В США назвали действия "русских хакеров" объявлением войны

11:45
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Атаки из Москвы якобы не прекращаются уже несколько месяцев

"Кибератаки" - на первых полосах западных газет. Американская газета The Washington Post и британская The Times опубликовали статьи о хакерском взломе правительственных ведомств США. По версии СМИ, атаки не прекращаются уже несколько месяцев. Журналисты открыто обвиняют Россию. Ни одного доказательства, как обычно, не приводят.

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"Россия неустанно пытается вторгнуться в киберпространство Америки и выкрасть личные данные, а также важную и конфиденциальную информацию. США нужна честная перезагрузка в отношениях с Россией — мы не можем дружить с Владимиром Путиным, пока он позволяет себе такие кибератаки на Америку. Россия, по сути, объявила нам войну, и мы должны ответить со всей серьёзностью", - заявил американский сенатор Ричард Дурбин.

Как обычно: громких слов много, фактов - примерно ни одного. Сплошные домыслы в стиле "хайли лайкли". Неуловимых хакеров с поличным, кстати, тоже не поймали, хоть и развернули масштабную агиткампанию. Возникает вопрос: а существуют ли они вообще в таком случае. В Кремле в очередной раз напомнили: для обвинений, тем более таких существенных, обычно нужны доказательства.

"Если на протяжении многих месяцев были какие-то атаки и американцы с этим ничего не могли сделать - наверное, не нужно так голословно сразу во всём обвинять русских. В очередной раз хочу напомнить, что именно президент Владимир Путин предложил американской стороне согласовать и заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Эта инициатива Путина не получила отклик в Соединённых Штатах", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос о российском вмешательстве в иностранные дела обсуждался и на пресс-конференции Путина накануне. Позиция президента неизменна.

"Теперь о том, почему российские хакеры не помогли в этот раз избраться Трампу. Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, а провокация. Российские хакеры не помогли избираться действующему пока президенту Соединённых Штатов. И не вмешивались в выборы", - заявил Путин.

Шпионские интриги вокруг российского вмешательства с каждым днём всё больше надоедают иностранным читателям - это становится очевидно, если прочитать комментарии к статьям. На этом фоне совсем неожиданно выглядит комплимент от американской компании Google в адрес российского президента.

Если вбить в строку на английском легендарную фразу "Thank you Mr President", сервис автоматически переведёт это как "Спасибо, Владимир Владимирович". Такой же алгоритм используется и с другими обращениями, в конце которых содержится "…, Mr President".

Удивительно, что авторитетные международные эксперты до сих пор не записали на счёт российских хакеров ещё и это.

Александра Сергомасова, Борис Гладков. "ТВ Центр".

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