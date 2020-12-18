Торговая сделка между ЕС и Британией оказалась под угрозой срыва

Противоречий - слишком много, прежде всего, по правилам рыболовства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон угрожает сорвать сделку Великобритании и Евросоюза. Речь о торговом соглашении между Лондоном и Брюсселем.

В ходе переговоров оказалось, что противоречий - слишком много. Прежде всего, по правилам рыболовства. Согласно последней редакции соглашения, Великобритания окажется единственной страной в мире, которая не сможет контролировать доступ к своим водам, к тому же столкнется с квотами на вылов рыбы. Это нанесет огромный ущерб бюджету страны.

Как заявил премьер-министр Соединенного королевства, ЕС должен кардинально изменить позицию по этому вопросу. В свою очередь, Лондон сделает всё возможное, чтобы соответствовать требованиям Брюсселя о "единых правилах игры". Чтобы заключить соглашение, у сторон осталось две недели, отмечает "ТВ Центр".

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