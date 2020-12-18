МЧС России доставило в Карабах 80 тонн гуманитарных грузов

Груз распределят между наиболее пострадавшими населенными пунктами

В Нагорный Карабах прибыла новая гуманитарная колонна МЧС России. В регион доставили 80 тонн грузов, передает "ТВ Центр".

Это электростанции, стройматериалы, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности. С их помощью власти смогут ускорить процесс восстановления разрушенных домов и инфраструктуры.

Партию разделят на несколько частей. В ближайшее время груз распределят между наиболее пострадавшими населёнными пунктами.

Ранее по железной дороге в Армению доставили 1200 тонн российской гуманитарной помощи. Постепенно её будут направлять в Нагорный Карабах.

Активные работы по разминированию территорий продолжаются в Степанакерте и его окрестностях. За сутки наши сапёры обезвредили почти полторы тысячи взрывоопасных предметов. Всего же с начала операции инженеры очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 200 гектаров, 87 километров дорог и более 400 зданий.

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