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В Крыму открылся новый корпус больницы им. Семашко с передовым оборудованием

12:08
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Врачи теперь могут оказывать помощь, которая раньше была недоступна для пациентов в республике

Сложнейшие операции и передовое оборудование. В Симферополе открылся новый корпус республиканской клинической больницы. Он оснащён медицинской техникой последнего поколения. Врачи теперь могут оказывать помощь, которая раньше была недоступна для пациентов в Крыму.

У нас сейчас уникальная возможность – понаблюдать за нейрохирургической операцией на головном мозге. В стерильной зоне - абсолютно новое оборудование, новое помещение. Э то первая такая технологически сложная операция в новой республиканской больнице.

Опухоль размером с перепелиное яйцо давит на часть головного мозга, которая отвечает за восприятие речи и движение правых конечностей. Это операция с высоким риском, ведь пациенту 81-й год.

Отделяя опухоль, врач старается не прикасаться к коре головного мозга. Разглядеть ювелирную работу можно только под микроскопом.

По словам нейрохирургов, у них сейчас самое передовое оборудование не только в Крыму, но и в России.

"Очень современное диагностическое оборудование в республике Крым, которое по некоторым параметрам не имеет себе аналогов. Магнитно-резонансный томограф у нас такой, что некоторые программы, которые он может выполнять, их нет в Крыму ни у кого больше", -  заявил и.о. замглавного врача по хирургической помощи в республиканской клинической больнице им. Семашко Дмитрий Дедков.

Первых пациентов принимает и неврологическое отделение. Ирина Добровольская лечение начинала еще в старом здании больницы Семашко. Поэтому ей есть, с чем сравнить.

"Здесь больше помещения, намного просторнее. Вот я инвалид, передвигаюсь в ходунках, поэтому для меня все условия – туалет, душ рядом", - говорит пациент Ирина Добровольская.

Широкие помещения позволяют легко управляться с каталками и колясками. А компактное расположение специалистов отделения сокращает сроки оказания помощи.

Подробности в репортаже Никиты Васильева.

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