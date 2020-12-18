В МОЭК разработали "умный" способ определения утечек в онлайн-режиме

Смарт-технология позволяет предупреждать аварии

Московские энергетики разработали уникальную технологию, которая определяет возможные утечки в онлайн-режиме. Она позволяет предупреждать аварии и заранее проводить ремонт потенциально ненадёжных участков. Это сведёт к минимуму перебои в системе теплоснабжения и подачи горячей воды.

- Датчик температуры, датчик давления.

Температура, давление и расход воды - эти показатели с помощью датчиков в непрерывном режиме анализирует специальная программа. Это "умный" тепловой пункт, таких в Москве уже больше четырех тысяч. Здесь внедрена смарт-технология, которая позволяет выявлять потенциальные скрытые утечки и устранять аварию еще до того, как она случилась.

"Система диспетчеризации позволяет выявить отклонения на ранних стадиях, когда потребитель еще не почувствовал этих изменений. И провести комплекс мероприятий по ремонту и наладке, которые позволят потребителю не увидеть этих изменений и обеспечат бесперебойное снабжение", - сообщил начальник службы тепловых сетей ПАО "МОЭК" Александр Кузнецов.

"Умный" способ определяет места возможных утечек в онлайн-режиме путем математических расчетов. С помощью алгоритма система определяет нештатные отклонения, фиксируемые приборами, и указывает на ненадежные отрезки тепловых сетей, которые проверяют с помощью специального оборудования.

"Есть определенные диагностические комплексы, которые по акустическим значениям могут найти повреждения не только здесь, но и под землей на тепловых сетях", - рассказал Кузнецов.

Такая система - собственная разработка энергетической компании МОЭК. Ежемесячно она выявляет в сетях более двадцати участков, на которых требуется провести предупредительный ремонт. Технология сводит к минимуму возможные перебои и нештатные ситуации. Новый алгоритм позволяет сохранить в домах тепло. Это главная задача централизованной системы теплоснабжения Москвы, которой в следующем году исполняется 90 лет. В свой юбилей энергетики входят вооруженными цифровыми технологиями.

Наталья Тарасова, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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