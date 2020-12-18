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Жертвами мощных снегопадов в США стали 7 человек

11:56
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Во власти стихии находятся 14 штатов

Мощные снегопады прошли на восточном побережье Соединённых Штатов. Уже известно о семи жертвах, передает "ТВ Центр".

Во власти стихии находятся 14 штатов. Там введён режим чрезвычайной ситуации. На дорогах гололёд, снежные заносы и сотни аварий. С перебоями работают аэропорты - только в Нью-Йорке отменили треть всех рейсов. Приостановлено автобусное и железнодорожное сообщение. Ограничивают движение личного транспорта.

Власти призывают жителей по возможности оставаться дома. Школьников перевели на дистанционное обучение. По прогнозам, непогода не отступит и сегодня.

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