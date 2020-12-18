В пятницу они подойдут на минимальное расстояние к нашей планете

К Земле приближаются два астероида. Уже сегодня они подойдут на минимальное расстояние к нашей планете. Одно из небесных тел учёные относят к потенциально опасным, передает "ТВ Центр".

Объект размером с Пизанскую башню движется со скоростью 7,5 километра в секунду. Этот астероид относят к классу "Атонов". Их орбиты пересекают земную.

Впервые небесное тело было обнаружено в 2017 году. За это время астероид уже несколько раз пролетал рядом с нашей планетой. И с каждым годом радиус его траектории только увеличивается. Так что эксперты спокойны - шанс столкновения минимален.

Ещё одно небесное тело, которое сегодня приблизится к Земле, гораздо меньших размеров - диаметром от 5 до 12 метров. Опасности такой астероид не представляет.

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