Коронавирус в России выявили еще у 28552 человек

Вылечились 26093 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 28552 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2791220.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 6937 человек. В Подмосковье выявлен еще 1485 случаев.

Выздоровели за сутки 26093 человека, в том числе в Москве - 5821. Скончались 611 заболевших, из них в столице - 72.

Всего с начала пандемии выздоровели 2228633 человека. Скончался 49762 заболевших.

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