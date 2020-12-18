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Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпийские игры

11:02
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Президент не сможет присутствовать на международных спортивных мероприятиях два года

Россия намерена оспорить решение CAS о запрете Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение ближайшей пары лет. Об этом сообщил первый зампред Совета Федерации Владимир Джабаров.
В ОКР прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда

Ранее спортивный арбитражный суд запретил Путину присутствовать на международных чемпионатах и Олимпийских играх. Запрет включает себя и пребывание на спортивных мероприятиях "представителей правительства России", к которым отнесли замминистров и министров, премьера и вице-премьеров.

"Это решение - абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", - возмутился сенатор в ходе беседы с РИА Новости.

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