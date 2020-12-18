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Наталья Сергунина рассказала о развитии турсервиса Russpass

11:12
  • пятница
  • 18 декабря 2020

К сервису присоединились больше 80 регионов

Почти все российские регионы подписали соглашение с цифровым туристическим сервисом Russpass. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Эта платформа позволяет спланировать поездку по России.

"82 региона подписали соглашение о сотрудничестве с Russpass, а 52 из них уже представили свои туристические программы. Также с сервисом работают более 270 партнеров, среди них крупные международные компании", — рассказала Сергунина.

Она уверена, что развитие таких проектов позволит Москве привлекать туристов, уверенно конкурируя с другими мегаполисами. Это особенно актуально сейчас, когда из-за закрытых границ формируется отложенный спрос.

"Мы рассчитываем на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году, что даст возможность туристическому сектору вернуться к нормальной работе, разумеется, с учетом всех санитарных норм", — отметила она.

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