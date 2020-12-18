ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рыжий из "Иванушек" переболел коронавирусом и бросил курить

10:53
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Сейчас он на самоизоляции

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что находится на самоизоляции после COVID-19. 
"Голова разрушалась": солист "Иванушек" рассказал о перенесенной операции

Музыкант спросил своих подписчиков в Instagram, как они поживают и как собираются встречать Новый год. 

"Я, например, бессимптомно переболел COVID и бросил курить! Чего и вам желаю!" - написал Григорьев-Апполонов, добавив несколько хештегов, в том числе "самоизоляция". 

Напомним, что в прошлом году супруга Григорьева-Апполонова ушла к хоккеисту Андрею Зубкову. От солиста "Иванушек" Мария Банкова родила двух сыновей - Ивана и Артемия. В 2019 году артист сообщил, что бросил пить.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Андрей Григорьев-Апполонов
Андрей Григорьев-Апполонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.