Рыжий из "Иванушек" переболел коронавирусом и бросил курить

Сейчас он на самоизоляции

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что находится на самоизоляции после COVID-19.

Музыкант спросил своих подписчиков в Instagram, как они поживают и как собираются встречать Новый год.

"Я, например, бессимптомно переболел COVID и бросил курить! Чего и вам желаю!" - написал Григорьев-Апполонов, добавив несколько хештегов, в том числе "самоизоляция".

Напомним, что в прошлом году супруга Григорьева-Апполонова ушла к хоккеисту Андрею Зубкову. От солиста "Иванушек" Мария Банкова родила двух сыновей - Ивана и Артемия. В 2019 году артист сообщил, что бросил пить.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"