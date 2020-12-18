Таисия Повалий рассказала, как выжить на 50 тысяч рублей в месяц

Певице помогают родственники

Российская и украинская певица Таисия Повалий призналась, что живет на 50 тысяч рублей в месяц.

Доходы 56-летней артистки сильно упали из-за пандемии и полученной в прошлом году травмы – Таисия упала с лестницы и сломала ногу. Все выступления пришлось отменить.

Повалий рассказала, что не испытывает финансовых трудностей, так как в свое время скопила "подушку безопасности", однако все равно старается не тратить лишние деньги. Кроме того, ей помогают родственники, которые привозят "грузовик со всевозможными гостинцами".

"Они привозят и свою картошку, и закрутку, и лук, и свеклу, и морковь, и даже сахар. Потому что у них там есть сахарный завод. В общем, благодаря этому продовольствию можно жить и вообще ничего не покупать", - рассказала артистка в беседе с изданием "Собеседник.ру".

Деньги уходят на лечение, коммунальные услуги и покупки по мелочи. Певица до сих пор восстанавливается после травмы. Повалий рассчитывает, что врачи смогут вернуть ей подвижность стопы.

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