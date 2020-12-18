Лолита собралась в Дубай, чтобы заработать денег для коллектива

Певица продолжает платить своим музыкантам зарплату
Известная певица Лолита Милявская рассказала о планах отправиться в Дубай с концертами, чтобы заработать и выплатить гонорары своим музыкантам.
Исполнительница объяснила, что в Дубае, несмотря на меры предосторожности, концерты можно проводить при условии 50% рассадки зрителей.
"В Дубае у меня будет плановая работа, оговоренная еще летом. Я соскучилась по выплате зарплат коллективу", - подчеркнула Милявская.
Она заявила, что не знает, когда сможет полноценно возобновить работу в России, передает Teleprogramma,pro. "Работа в России начнется, как и у всех. Это произойдет, когда снимут ограничения", - сказала звезда.
Ранее ряд российских знаменитостей рассказали о нехватки денег и невозможности платить зарплату своим сотрудникам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"