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Лолита собралась в Дубай, чтобы заработать денег для коллектива

12:09
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Певица продолжает платить своим музыкантам зарплату

Известная певица Лолита Милявская рассказала о планах отправиться в Дубай с концертами, чтобы заработать и выплатить гонорары своим музыкантам.
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Исполнительница объяснила, что в Дубае, несмотря на меры предосторожности, концерты можно проводить при условии 50% рассадки зрителей.

"В Дубае у меня будет плановая работа, оговоренная еще летом. Я соскучилась по выплате зарплат коллективу", - подчеркнула Милявская.

Она заявила, что не знает, когда сможет полноценно возобновить работу в России, передает Teleprogramma,pro. "Работа в России начнется, как и у всех. Это произойдет, когда снимут ограничения", - сказала звезда.

Ранее ряд российских знаменитостей рассказали о нехватки денег и невозможности платить зарплату своим сотрудникам.

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