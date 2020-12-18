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"Лайт-вакциной" от коронавируса оказался первый компонент "Спутника V"

12:13
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Препарат поможет избежать осложнений при болезни

Лайт-вакцина от коронавирусной инфекции уже создана, ничего дополнительно разрабатывать не нужно, считает директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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В четверг в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что российские специалисты собираются разработать лайт-версию препарата с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

Гинцбург заявил, что ничего создавать дополнительно не придется, такая вакцина уже есть – это первый компонент препарата "Спутник V". По словам ученого, действие от такой прививки будет сохраняться на протяжении 3-4 месяцев, а эффективность составит порядка 85%.

Эксперт добавил, что, даже если лайт-вакцина не сможет защитить от заражения COVID-19, она спасет от тяжелого течения болезни. "Если человек заболеет после лайт-вакцины, тяжелой формы заболевания у него не будет. Возбудитель вируса не опустится в лёгкие, все закончится на уровне ОРЗ", - подчеркнул Гинцбург.

Также через три месяца после введения лайт-вакцины можно будет поставить второй компонент препарата и получить полноценную вакцинацию, а заодно продлить иммунитет к вирусу, передает РИА Новости.

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