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Ида Галич намекнула на расставание с мужем

11:57
  • пятница
  • 18 декабря 2020

У них есть общий ребенок

Блогер Ида Галич прокомментировала слухи о расставании со своим мужем Аланом Басиевым. Они поженились в 2018 году, а в этом году Галич родила сына Леона.
Ида Галич родила сына

Галич спросили в Instagram, что у нее происходит в личной жизни. Ходят слухи, будто они с мужем разошлись. 

Блогер написала, что этот год был сложным. Что именно случилось, она не уточнила. Лишь намекнула на расставание с Басиевым: "У нас все хорошо. У каждого по-своему на сколько сейчас это возможно", - ответила она [орфография и пунктуация автора сохранены].  

Ида Галич не винит поклонников за то, что они интересуются ее отношениями с возлюбленным. "Я сама позвала вас в свою спальню, в свою личную жизнь в тот момент, когда вывалила на вас все свое счастье в виде свадьбы и т.д.", - заявила она. 

По версии Forbes, в этом году Галич заняла третье месте в рейтинге российских Instagram-блогеров по заработку.

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