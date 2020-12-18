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ЦБ снова продлил срок перевода пенсий и соцвыплат на карты МИР

12:02
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Дата перехода переносилась уже несколько раз

Центральный банк России перенес срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты платежной системы МИР до 1 июля 2021 года.

Изначально планировалось, что процесс перевода на национальную платежную систему должен завершиться до 1 июля 2020 года, потом этот срок был продлен до 1 октября 2020, а затем - до 31 декабря 2020 года.  

В связи с переносом срока ЦБ не будет принимать меры в отношении банков за зачисление выплат на "банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами", - говорится в письме регулятора.

Кроме того, Центробанк рекомендовал кредитным организациям в случае истечения срока действия карт у пенсионеров разрешить им до 1 июля 2021 года совершать операции с использованием этих карт даже после истечения срока действия.

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