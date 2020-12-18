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Святенко: Все московские "очередники" в санаторий отдохнут в 2021 году

12:24
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Количество бесплатных путёвок в санаторий на 2021 год увеличено

Жители столицы, которые в 2020 году не смогли из-за пандемии воспользоваться правом на отдых по путевке, могут сделать это в следующем году, сообщила представитель от Московской городской думы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

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Она заявила, что в бюджете Москвы на 2021 год выделено 239 миллиардов рублей на льготы в натуральном выражении. Это на 3,9% больше, чем в текущем году. Из этой суммы будут выплачиваться льготы по оплате проезда на общественном транспорте, компенсация оплаты услуг ЖКХ и связи, обеспечение техническими средствами реабилитации и другие меры поддержки, включая предоставление санаторно-курортных путевок. Также выделенные деньги позволят предоставить москвичам порядка 300 тысяч бесплатных путевок.

"Между тем те, чья очередь на путевки подошла в уходящем году, надеются воспользоваться правом на отдых, когда это будет безопасно. Именно поэтому количество путевок в 2021 году было увеличено - с тем расчетом, чтобы очередь и 2020, и 2021 года были полностью реализованы", - заявила Святенко.

Она добавила, что в столице есть около 90 тысяч "пассивных очередников" - людей, которые имеют право на подобные льготы, но по том или иным причинам не собираются ей воспользоваться, передает АГН "Москва".

"Санаторий на дому". Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы умерших участников Великой Отечественной войны могут вместо выезда в санаторий получить оздоровительные услуги и процедуры непосредственно дома", - подчеркнула парламентарий.

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