"Подустала от вранья": Гагарина высказалась о наболевшем

Она пообщалась с поклонниками

33-летняя певица Полина Гагарина заявила, что ей надоели интриги и вранье со стороны окружающих.

Общаясь с подписчиками в Instagram, звезда в некотором смысле подвела итоги 2020 года. Она призналась, что ей всего в жизни хватает. Во всяком случае, если говорить о материальных вещах.

"Не хватает того, чтобы люди были честны с собой, - заявила Гагарина. - Поменьше врали. Не плели интриги. Были какие они есть, не подстраивались ни под кого. Тогда мир был бы намного прозрачнее, понятнее. Может быть, от этого мир бы стал менее интересен, но я так, честно сказать, не думаю. Я подустала от вранья, но справляемся".

Этим летом стало известно, что Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Они были женаты с 2014 года. В 2017 году у супругов родилась дочь. Исхаков принял сына Гагариной от актера Петра Кислова. После развода, как заметили поклонники, певица сильно похудела. Почему они развелись, не уточняется.

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