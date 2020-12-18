Мишустин поручил проконтролировать новогодние выплаты семьям с детьми

Важно, чтобы родители успели купить детям подарки к празднику

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министрам проконтролировать ситуацию с новогодними выплатами семьям с детьми.

Все необходимые документы уже подписаны. Правительство выделило на единовременные выплаты более 73,5 миллиарда рублей, заявил глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Выплаты будут предоставлены на всех детей такого (до восьми лет – прим. ред.) возраста, а это почти 15 миллионов ребят <…> Важно перечислить средства оперативно, чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки как можно скорее, устроить для них новогодний праздник", - сообщил Мишустин.

Премьер отметил, что тем, кто в 2020 году уже получал дополнительные детские выплаты, никаких новых заявлений подавать не надо. Новогодние выплаты будут перечислены в автоматическом режиме.

"Направить заявление надо будет лишь в случае, если был закрыт банковский счет или семья ранее не получала выплат, в том числе потому что ребенок родился 1 июля этого года и позже", - пояснил Мишустин. Для этого нужно обратиться в территориальные органы ПФР или подать заявление через Госуслуги.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции поручил к Новому году выплатить семьям, где есть ребенок до восьми лет, по пять тысяч рублей.

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