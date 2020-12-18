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Торговые сети начали снижать цены на масло и сахар

12:37
  • пятница
  • 18 декабря 2020

За килограмм сахара - 46 рублей, за литр масла - 110 рублей

Правительство России подписало соглашение с торговыми сетями о снижении цен на сахар и подсолнечное масло.
Названы предельные цены на сахар и масло в России

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Все крупные федеральные и региональные сети, а также более 50 компаний со стороны поставщиков уже подписали необходимые документы. Соглашение будет действовать до конца первого квартала 2021 года.

Закрепленные цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

На данный момент министерство ведет работу по присоединению к соглашению объектов малой и несетевой торговли, передает "Интерфакс".

Снижение цен уже началось, подчеркнул Мантуров. Дефицита товаров базовой продуктовой корзины не возникнет. Продуктовые сети поддерживают необходимый запас продуктов не менее чем на четыре недели.

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