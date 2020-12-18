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В России появится киберполиция

13:12
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Она войдет в структуру МВД

Министр МВД России Владимир Колокольцев решил создать киберполицию.
Путин обсудил с Совбезом борьбу с киберпреступлениями

Замглавы МВД Игорь Зубов сообщил, что киберполиция будет входить в структуру министерства. На создание этого подразделения уйдет немало времени, денег и техники, отметил Зубов. 

Он объяснил необходимость создания киберполиции. Дело в том, что за время пандемии коронавируса в России резко выросло число преступлений в киберсреде. Это связано как с цифровизацией общества, так и с тем, что граждане стали больше времени проводить в интернете.  

Есть еще один немаловажный момент. "Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах", - цитирует Игоря Зубова ТАСС.

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