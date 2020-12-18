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Число случаев COVID-19 в мире превысило 75 млн

13:20
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Такие данные привел американский университет Джонса Хопкинса

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире за все время пандемии превысило 75 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

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По состоянию на пятницу коронавирусной инфекцией в мире заразились 75 034 395 человек, умерли - более 1,6 миллиона, выздоровели - более 42 миллионов.

Большинство заболевших - по-прежнему в США. Накануне там зафиксировали самый большой прирост новых случаев за всё время пандемии. За день - 247 тысяч человек.

Ранее в Швеции официально признали провальной "мягкую" стратегию по борьбе с ковидом.

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