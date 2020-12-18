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Что будет, если переболевший коронавирусом сделает прививку?

13:35
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Ни вреда, ни пользы

Переболевшие коронавирусной инфекцией не относятся к тем, кому нужна вакцинация в первую очередь. Об этом заявил доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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"Думаю, тем, кто переболел, вакцинация просто не нужна. В первую очередь у них есть иммунитет после болезни, они не в первых рядах тех, кто нуждается в вакцинации", - считает вирусолог.

Он подчеркнул, что, если переболевший человек сделает прививку от COVID-19, это не принесет негативных последствий для организма. Аграновский отметил, что компоненты вакцины не вступают в сопротивление с выработанными организмом антителами, передает Москва24.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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