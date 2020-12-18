Путин пообещал помочь странам СНГ с вакцинацией от коронавируса

В России уже есть две вакцины, а в ближайшее время появятся еще несколько

Новые российские вакцины появятся в ближайшее время. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на онлайн-заседании Совета глав государств - участников СНГ.

По словам президента, Россия готова оказывать странам СНГ помощь в вакцинации населения от коронавируса. Кроме того, страны Союза завершают подготовку плана совместных противоэпидемиологических мероприятий.

"Прямо скажем, 2020 год был непростым. Имею в виду, конечно, пандемию коронавируса, заставившую мобилизовать имеющиеся у нас ресурсы для решения вопросов защиты жизни и здоровья наших граждан", - сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время в России началась масштабная вакцинация от коронавируса двумя вакцинами: "Спутником V" и "ЭпиВакКороной". Также начался третий этап исследований вакцины Центра имени Чумакова.

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