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Валдайский клуб обсудил перспективы виртуального мира

14:49
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Нужно ли создавать институты, которые будут действовать в цифровом пространстве?

"Как обустроить виртуальный новый мир?" Такую дискуссию провёл клуб "Валдай". Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас в интернете нашли отражение многие сферы жизни. Помимо общения в социальных сетях, популярность набирают онлайн магазины, кинотеатры, библиотеки. Один из главных вопросов беседы - как регулировать виртуальную реальность, как защитить права пользователей и обезопасить их от недостоверной информации. Обсуждалась также и необходимость создания институтов гражданского общества, которые будут действовать в цифровом пространстве, сообщает "ТВ Центр".

"Есть колоссальное воодушевление по поводу новых коммуникаций, презумпции свободы, пользы. Есть и скепсис, движение новых луддитов. Людей, которые испытывают страх и опаску, что это грозит нам слишком большими бедами, а выгода, которую мы извлекаем из новых коммуникаций, сопоставима с теми угрозами, которые они несут", - сказал председатель совета Фонда развития клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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