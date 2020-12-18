В Кемерове иномарка влетела в автобусную остановку

Есть пострадавшие

В Кемерове три человека получили травмы при столкновении иномарки с автобусной остановкой. Произошло это сразу после ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщили в ГИБДД, на северо-востоке города один из водителей нарушил правила дорожного движения - не пропустил встречную машину при развороте и в итоге допустил столкновение. После удара иномарку отбросило в сторону остановки, на которой находились люди. Пострадавших госпитализировали.

На месте продолжают работать сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, передает "ТВ Центр".

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