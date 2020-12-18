В Молдавии отменили запрет на русский язык

Дискриминацию русского языка в стране ранее признал Конституционный суд

В Молдавии русскому языку вернули статус межэтнического. Соответствующий закон подписал действующий президент страны Игорь Додон, передает "ТВ Центр".

Теперь госведомства будут обязаны предоставлять людям информацию и на русском. Помимо этого, национальные меньшинства смогут изучать и использовать в общении родной язык. Снимаются и ограничения на трансляцию российских телеканалов.

Запрет на русский язык парламент республики ввёл три года назад. Такое решение президент Додон тогда не одобрил. Депутаты нашли выход, временно отстранив его от власти. Дискриминацию русского языка в Молдавии позже признал Конституционный суд страны и орган Совета Европы - Венецианская комиссия.

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