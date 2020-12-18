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Московские ЗАГСы оцифровали более 27 млн архивных документов

15:02
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова поблагодарила сотрудников за нелегкий труд

Свой профессиональный праздник отмечают в пятницу сотрудники ЗАГСов. Также сегодня в единый реестр был передан весь архивный фонд записей актов гражданского состояния столицы.

Это реализация масштабного и сложного проекта. Ведь обработать пришлось 27 миллионов документов. Вице-мэр Анастасия Ракова поздравила работников ЗАГСов и поблагодарила их за такой нелегкий труд, передает "ТВ Центр".

"Это принципиально вообще меняет всю историю с доступностью этих данных для жителей. С возможностью получать услуги достаточно быстро в любой в принципе точки нашей страны. Нет необходимости возвращаться в то место или ехать в Москву, чтобы получить какой-то архивный документ", - сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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