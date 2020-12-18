Новые необычные площадки для регистрации брака появились в Москве

Парам предлагают усадьбы, стадионы, музеи, театры и даже небоскребы

На земле и даже под небесами. В Москве зарегистрировать брак можно не только в отделениях ЗАГСа, но и в самых неожиданных местах. Усадьбы, стадионы, музеи, театры и даже небоскребы – там этот важный день в жизнь любящих людей уж точно станет особенным.

Их романтичная история изящно вписывается в старинные интерьеры гостиницы "Националь". Он – из Когалыма, она – из Москвы, познакомились у общих друзей в Туле. И это была любовь с первого взгляда. Долго переписывались, а затем Вадим приехал в столицу, чтобы на этой, второй по счету встрече, сделать предложение Майе. И вот сердца молодожёнов соединились в самом сердце Москвы – с видом на Кремль и Красную площадь.

"Я сделал предложение как раз здесь, возле Красной площади, в Александровском саду, поэтому символично", - говорит Вадим Устимкин.

"Очень волнительно, очень красивый вид, прям смотрю и понимаю, что мы в центре Москвы, думаю, каждая пара об этом мечтает. Зал очень красивый, уютный, по-домашнему", - сказала Майя Устимкина.

И это не просто выездная церемония, а официальная регистрация брака. Таких необычных площадок в Москве уже более тридцати – список постоянно пополняется. Особняк на Волхонке, планетарий, Москвариум, Дом музыки, Останкинская телебашня. Пока большинство пар пока все-таки по традиции выбирают торжественные залы ЗАГСов, но новые места вызывают всё больший интерес, особенно у молодёжи.

"Большая популярность у башни "Меркурий", башни "Федерация", и из последнего - открылись у нас башня "Око", гостиница "Националь", а также московский ипподром. Выездные площадки доступны сейчас всем, также как и в ЗАГСах, на выездных площадках госпошлина единая - 350 рублей", - заявила Алла Дмитрук, главный специалист Кутузовского отдела ЗАГС.

Здесь браки заключаются практически на небесах. Свадьбы в "Москва-Сити" проходят на высоте. Дух захватывает и от самого события, и от вида. Самые эффектные кадры фотосессий – на фоне панорамы столицы.

Дарья и Михаил еще только собираются пожениться. Свадьбу наметили на июль, уже начали подготовку, а главное – подали заявление и выбрали место регистрации. Церемония точно будет необычной – на стадионе "Спартак".

Желания исполняются – достаточно обратиться в отдел ЗАГС, за которым закреплена площадка, и заранее забронировать дату. Список выездных мест регистрации есть на портале mos.ru, и, возможно, в новом году в нём появятся новые необычные локации.

Полина Кастрицкая, Валерия Дзгоева, Дина Самохина, Кирилл Кретов, "ТВ Центр".

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