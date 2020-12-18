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В Москве детям из малообеспеченных семей вручили подарки

15:14
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Будущим первоклассникам Можайского района подарили рюкзаки со всем необходимым к школе

В Москве готовятся к Новому году и уже дарят подарки. В первую очередь, конечно, детям.

Будущим первоклассникам из семей льготных категорий Можайского района города помогли подготовиться к школе и подарили рюкзаки, в которых есть всё необходимое для учёбы, сообщает "ТВ Центр". Правда, терпения открыть яркую сумку уже дома хватило не у всех. Многие начали изучать содержимое ранцев сразу. Оказалось, там не только учебники, пеналы и ручки, но ещё и много сладостей.

"В первый класс сегодня прийти, не умея читать, не зная многих вопросов, которые будут у них в первом классе, очень сложно. И вот, вы видели, ребятки такие, остроумные, ребятки такие бодрые, я думаю, что они будут хорошо учиться, а главное, что они должны ощущать заботу общества", - сказал Евгений Герасимов, депутат Мосгордумы (председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям).

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