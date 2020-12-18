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Россияне назвали три главных слова 2020 года

13:45
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Коронавируса в списке нет

Российская компания "Яндекс" назвала три самых популярных слова уходящего 2020 года.

Ими оказались "карантин", "пропуск" и "Конституция". Первое слово интересовало россиян в контексте пандемии коронавируса, второе связано с введением в ряде регионов России системы пропусков с QR-кодами в условиях COVID-19, а третье - с голосованием о поправках в основной документ страны.

Топ формировался на основе данных поисковых запросов. Не учитывались слова, взлет которых был напрямую связан с медиаконтентом и государственным администрированием, пояснили в Twitter компании.

Словами десятилетия стали: "планшет", "мультиварка", "промокод", "санкции", "спиннер", "каршеринг", "люстрация" и другие.   

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