Горные лыжи, концерт и театр: куда пойти на выходных в Москве

Для жителей столицы подготовили множество интересных мероприятий

В Московском регионе открылся лыжный сезон. Снега, правда, пока немного, но современные технологии позволяют придать любому ландшафту даже швейцарский изгиб. Кататься можно на чём угодно, главное - соблюдать меры безопасности. Впрочем, на трассе и склоне маска точно не понадобится.

Какое счастье - впервые спуститься со снежного склона, не пересекая ради этого государственную границу! На европейских курортах сейчас пустовато. А московские спуски работают с утра до вечера.

"В этом году многие уже насиделись дома и готовы выйти на улицы, весело провести время. Как вот сейчас", - говорит менеджер горнолыжного комплекса Ирина Сорокина.

Улицы Москвы сейчас, действительно, похожи на одну большую сказку. Гулять можно часами, любуясь миллионами новогодних огней и вслушиваясь в вечную музыку.

Репетиции перед субботним концертом в "Зарядье" идут полным ходом. Московский камерный хор подарит слушателям Сен-Санса.

"Данная оратория "Рождественская" - не какая-то помпезная, величественная. А она такая – у камина, у домашнего очага", - рассказал худрук, главный дирижер Московского академического Камерного хора Тимофей Гольдберг.

Солисты признаются: войти в образ ангелов было нелегко. "Я до этого перевела текст и поняла, что там написано: "Не бойтесь меня, не бойтесь!" И подумала, что же это за персонаж, которого надо бояться? А оказалось, что это всего лишь ангел", - сказала солистка хора Юлия Золотырева.

Не только ангелы, но и демоны обживают в эти минуты сцену Театра Наций.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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