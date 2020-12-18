В Подмосковье закрывают входы в Сьяновские пещеры после ЧП с детской группой

В ближайшее время в каменоломне установят камеры видеонаблюдения

В Подмосковье заварили входы в Сьяновские пещеры-каменоломни, организовали патрулирование и монтируют систему видеонаблюдения. Накануне группа детей вместе с экскурсоводом провели там почти 10 часов. В обстоятельствах ЧП теперь разбирается прокуратура. Вопросы есть и к организаторам экскурсии.

Шли на экскурсию, а попали на квест. В финале пережитыми эмоциями ребята делятся за горячим чаем.

Все начиналось в 10:45 – запись есть в специальном журнале. По этой лестнице 8 школьников в возрасте от 9 до 12 лет спустились в Сьяновские пещеры в сопровождении двоих взрослых. Ходить по каменоломне можно хоть целый день, ведь протяженность подземных коридоров – около 20 километров. Но в 7 вечера родители забеспокоились, так как дети не вышли на связь. Поисками занялись спасатели, спелеологи и опытный волонтер.

"Вместе с человеком, который знает эти пещеры - это доброволец, который неоднократно уже в эти пещеры спускался, - наши ребята спасатели организовали группу, спустились, нашли и всех вывели на свежий воздух", - сказал начальник домодедовского пожарно-спасательного гарнизона Денис Белоусов.

Первым под землей спасатели встретили Сергея Бокова – инструктора, который и повел детей в поход. Когда мужчина понял, что заблудился, он принял решение оставить детей со своим напарником. А сам в одиночку направился искать выход. Школьники все это время вели себя спокойно, никто не паниковал – вероятно, они воспринимали происходящее как приключение. На выходе ребят осмотрели медики, а вот инструктор сразу же отправился давать показания. Накануне поздно вечером в группе "Воспитание по-мужски" появилась запись о происшествии: "Наша группа в полном составе вышла из Сьян. Со всеми участниками, детьми и взрослыми, всё хорошо. Все едут домой. Позже мы обязательно выйдем на связь, дадим комментарии и ответим на вопросы".

Чтобы избежать искажений, мы пытались дозвониться до Сергея. Но его телефон, указанный на персональном сайте, отключен. А вот заявки на новые экскурсии, в том числе по Сьяновским пещерам, по-прежнему доступны.

"Организованы проверочные мероприятия по установлению причин и условий пропажи детей в Сьяновских пещерах", - сказал домодедовский городской прокурор Николай Развозжаев.

Сьяновские пещеры появились еще в XVII веке – на каменоломне добывали известняк для белокаменной Москвы. Выработка в штольнях полностью прекратилась 100 лет назад, но, начиная с 60-х годов, место стало популярным у спелеологов. В середине 70-х после пропажи ребенка вход в каменоломню засыпали, но не прошло и 20 лет, как она снова стала центром притяжения. Здесь проводили дискотеки, концерты, есть даже часовня. Некоторые туры, как и вчерашний, заканчиваются вызовом спасателей.

"Есть такая статистика, что ежегодно порядка 10 человек обращаются за помощью в МЧС. Достают людей, которые заблудились или получили какие-то травмы. Это место, действительно, небезопасно", - уверена Лилия Золотова, пресс-секретарь Домодедовского городского округа.

Сегодня днем к колодцу прибыли рабочие, чтобы заварить спуск в пещеры. Но вероятность того, что под землей могут оставаться люди, остается.

"Сверху закроем, но оставим телефон, веревку, организуем дежурство на выходные дни. Если кто-то из людей появится, есть возможность его оттуда эвакуировать", - сказал Вячеслав Левицкий, сотрудник коммунальной службы.

В ближайшее время в каменоломне установят камеры видеонаблюдения – сигнал о появлении туристов будет поступать на диспетчерский пульт.

Егор Киселёв, Павел Винокуров, Дмитрий Власов, Марина Шишлакова, "ТВ Центр".

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