Роспотребнадзор подумает об утилизации использованных масок

В ВОЗ не считают их опасными

В Роспотребнадзоре готовы дополнительно проработать вопрос утилизации использованных защитных масок, заявил замруководителя ведомства Михаил Орлов.

Ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин обратился к представителю Роспотребнадзора с вопросом о том, как обращаться с защитными масками, которые могли использовать как здоровые, так и заболевшие коронавирусом люди.

"Если вы считаете необходимым на законодательном уровне дополнительно этот вопрос предусмотреть, мы с удовольствием принимаем такое предложение и готовы незамедлительно к вам явиться, чтобы дополнительно проработать", - сказал Орлов.

Он добавил, что в ВОЗ сочли эти отходы не медицинскими и не представляющими опасность. При этом на сайте Роспотребнадзора объяснили, что использованные маски следует немедленно выбрасывать в отходы, передает РИА Новости.

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