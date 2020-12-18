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В России могут запретить четыре аниме-сериала и песню Моргенштерна

14:20
  • пятница
  • 18 декабря 2020

В суд поступили исковые заявления

Колпинский районный суд Петербурга попросили запретить в России четыре аниме-сериала и песню "Я съел деда" рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева).  
Моргенштерн стал "Женщиной года"

Как пишет "Российская газета", в мультфильмах "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", "Эльфийская песня" и "Тетрадь смерти" могут найти признаки неподобающего контента. Специалистам предстоит посмотреть все сезоны, чтобы установить, действительно ли эти аниме-сериалы содержат противоправную информацию.  

Что касается песни "Я съел деда", то "представители Фемиды ознакомятся с творчеством Моргенштерна" и вынесут свое решение, пишут журналисты. 

Не исключено, что вышеперечисленные мультфильмы и песню заблокируют в Сети.

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