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Кремль отреагировал на запрет Путину посещать Олимпиады

14:23
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Москва сожалеет

В Кремле сожалеют о решении CAS запретить Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и другие спортивные мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпийские игры

По его словам, Москва относится к такому решению негативно. Однако главное, что спортсмены получили право участвовать в соревнованиях и поддерживать форму и квалификацию, заметил представитель Кремля.

"По всем остальным вопросам мы имеем в виду поддерживать максимально тесный контакт с международными спортивными организациями, мы продолжим этот диалог, мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы, и мы продолжим борьбу с допингом, о котором, как о самом большом зле, неоднократно говорил президент в своих выступлениях", - сказал Песков.

Накануне Спортивный арбитражный суд запретил Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Такая же мера введена в отношении членов правительства России, депутатов Госдумы, сотрудников администрации президента и Следственного комитета, а также руководителей государственных организаций.

Также CAS запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Кроме того, Россия не может проводить, подавать заявки или получать право на проведение Олимпийских, Паралимпийских игр или чемпионатов мира.

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