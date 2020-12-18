ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вопросы, на которые не успел ответить Путин, проанализируют

14:40
  • пятница
  • 18 декабря 2020

В четверг президент провел большую пресс-конференцию

Все вопросы, которые не прозвучали на большой пресс-конференции Владимира Путина, будут проанализированы, заверил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Большая пресс-конференция Путина: главные заявления президента
Большая пресс-конференция Путина длилась 4,5 часа

"Уверен, что по итогам пресс-конференции все собранные вопросы, в том числе и не прозвучавшие в эфире, будут проанализированы и лягут в основу решений, которые сделают жизнь наших граждан, нашей страны лучше", - сказал он.

Политик отметил, что на пресс-конференции глава государства продемонстрировал глубокое понимание социально-политической ситуации внутри страны, перспектив развития, международной обстановки. По мнению Неверова, президенту удалось доказать, что его работа в первую очередь направлена на безопасность и благосостояние россиян, а также защиту отечественных ценностей и истории, заботу о подрастающем поколении.

Неверов добавил, что многие вопросы, которые были подняты в ходе пресс-конференции, носят не единичный характер. Он привел пример, что ему часто поступают обращения по поводу некорректного начисления выплат, повышения цен на продукты и многие другие, передает РИА Новости.

"Кстати, про рост цен на продовольственные товары мы обращали внимание правительства еще в апреле, предлагая принять превентивные меры, например, как в случае с лекарственными препаратами, ограничить 10% наценку для каждого этапа перепродажи", - подчеркнул депутат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.