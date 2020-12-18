Вопросы, на которые не успел ответить Путин, проанализируют

В четверг президент провел большую пресс-конференцию

Все вопросы, которые не прозвучали на большой пресс-конференции Владимира Путина, будут проанализированы, заверил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Уверен, что по итогам пресс-конференции все собранные вопросы, в том числе и не прозвучавшие в эфире, будут проанализированы и лягут в основу решений, которые сделают жизнь наших граждан, нашей страны лучше", - сказал он.

Политик отметил, что на пресс-конференции глава государства продемонстрировал глубокое понимание социально-политической ситуации внутри страны, перспектив развития, международной обстановки. По мнению Неверова, президенту удалось доказать, что его работа в первую очередь направлена на безопасность и благосостояние россиян, а также защиту отечественных ценностей и истории, заботу о подрастающем поколении.

Неверов добавил, что многие вопросы, которые были подняты в ходе пресс-конференции, носят не единичный характер. Он привел пример, что ему часто поступают обращения по поводу некорректного начисления выплат, повышения цен на продукты и многие другие, передает РИА Новости.

"Кстати, про рост цен на продовольственные товары мы обращали внимание правительства еще в апреле, предлагая принять превентивные меры, например, как в случае с лекарственными препаратами, ограничить 10% наценку для каждого этапа перепродажи", - подчеркнул депутат.

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