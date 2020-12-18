Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Третий раз подряд

Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Решение было принято по итогам заседания совета директоров 18 декабря. В 2020 году ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4,6-4,9%. Прогноз по инфляции на 2021 год регулятор сохранил на уровне 3,5-4,0%, передает "Интерфакс".

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения", - говорится в сообщении регулятора.

В марте из-за распространения коронавируса ЦБ оставил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. Вскоре эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться, поэтому в июле Центробанк снизил ставку до исторического минимума - 4,25%.

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