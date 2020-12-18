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Песков: отдельной вакцины для Путина не существует

14:58
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Президент пользуется обычными лекарствами

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для президента не создавали никакой персональной вакцины от коронавирусной инфекции.

Вопросы, на которые не успел ответить Путин, проанализируют
Путин объяснил, почему не привился от коронавируса

По его словам, глава государства пользуется теми же препаратами, что и остальные россияне, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Первое лицо государства пользуется теми же прививками, теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны, - заверил Песков. - И никто никогда отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, делать не будет", - сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса. По его словам, уже поступившие в оборот отечественные вакцины предназначены для людей определенного возраста. "До таких, как я, вакцины пока не добрались. […] Пока эту вакцину я себе не поставил, но обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - подчеркнул президент.

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