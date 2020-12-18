Песков: отдельной вакцины для Путина не существует

Президент пользуется обычными лекарствами

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для президента не создавали никакой персональной вакцины от коронавирусной инфекции.

По его словам, глава государства пользуется теми же препаратами, что и остальные россияне, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Первое лицо государства пользуется теми же прививками, теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны, - заверил Песков. - И никто никогда отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, делать не будет", - сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса. По его словам, уже поступившие в оборот отечественные вакцины предназначены для людей определенного возраста. "До таких, как я, вакцины пока не добрались. […] Пока эту вакцину я себе не поставил, но обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - подчеркнул президент.

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