В Кремле прояснили ситуацию с "бункером Путина"

Песков развеял слухи

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российского президента Владимира Путина нет никакого бункера под Москвой.

"Никаких там бункеров нет. Ни один глава государства, тем более такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере. Это полная ерунда", - сказал Песков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Ранее Песков сообщил, что во время пандемии коронавируса Путин находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.

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