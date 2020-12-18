ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московским ресторанам разрешили обслуживать посетителей до полуночи

15:31
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Но зайти в помещение можно только до 23:00

Власти столицы разрешили московским кафе и ресторанам обслуживать посетителей до полуночи, но при условии, что последний заказ будет сделан в 23:00. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В Москве заказы из ресторанов будет доставлять робот

"У нас с рестораторами появилась договоренность, что последний клиент может зайти в кафе в 23.00 и сделать заказ, после этого заведение закрывается на вход. К полуночи все посетители, находящиеся в заведении, должны оплатить свой счет и покинуть ресторан. В 24.00 сотрудники должны погасить свет и закрыть ресторан", - рассказал он.

Немерюк отметил, что такой режим позволит гостям заведения не спеша доесть, закончить беседу, а затем спокойно покинуть ресторан ко времени его закрытия.

Отмечается, что нововведение не распространяется на ночные развлекательные заведения, среди которых клубы и бары – они по-прежнему будут закрываться в 23:00, передает РИА Новости.

Ранее в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях Москвы запретили обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00. Доставка готовых блюд и торговля на вынос могут работать круглосуточно. Организациям, которые обслуживают граждан, рекомендовано использовать систему чекин для посетителей и работников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ресторан
Ресторан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.