Московским ресторанам разрешили обслуживать посетителей до полуночи

Но зайти в помещение можно только до 23:00

Власти столицы разрешили московским кафе и ресторанам обслуживать посетителей до полуночи, но при условии, что последний заказ будет сделан в 23:00. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"У нас с рестораторами появилась договоренность, что последний клиент может зайти в кафе в 23.00 и сделать заказ, после этого заведение закрывается на вход. К полуночи все посетители, находящиеся в заведении, должны оплатить свой счет и покинуть ресторан. В 24.00 сотрудники должны погасить свет и закрыть ресторан", - рассказал он.

Немерюк отметил, что такой режим позволит гостям заведения не спеша доесть, закончить беседу, а затем спокойно покинуть ресторан ко времени его закрытия.

Отмечается, что нововведение не распространяется на ночные развлекательные заведения, среди которых клубы и бары – они по-прежнему будут закрываться в 23:00, передает РИА Новости.

Ранее в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях Москвы запретили обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00. Доставка готовых блюд и торговля на вынос могут работать круглосуточно. Организациям, которые обслуживают граждан, рекомендовано использовать систему чекин для посетителей и работников.

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