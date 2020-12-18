Песков рассказал о своих самых ярких событиях года

Он вспомнил о перенесенном ковиде

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о самых запоминающихся и ярких моментах 2020 года. По его словам, год был непростым для всего мира, людям пришлось выйти из зоны комфорта.

"В нашей семье мы переболели коронавирусом. Это тоже такое яркое событие, которое, наверное, запоминается. Но в то же время в каких-то периодах было больше общения с семьей", - сказал спикер Кремля в эфире радио "Комсомольская правда".

Песков также рассказал, что для главы государства не создавали никакой персональной вакцины от коронавирусной инфекции.

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