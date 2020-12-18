Поставки вакцины от COVID-19 в Подмосковье увеличили в 5 раз

Оборудования и лекарств в регионе хватает

Подмосковье получает в пять раз больше вакцины от коронавируса, чем в ноябре. В Московскую область поставляется 5-7 тысяч доз препарата от COVID-19 в неделю – месяцем ранее было около 1-2 тысяч, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы подготовили 92 пункта для вакцинации от коронавируса, вакцина начала регулярно поступать. Ждем увеличения количества доз, пока получаем по 5-7 тысяч в неделю", - заявил Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Губернатор Подмосковья отметил, что оборудования и лекарств для лечения пациентов с коронавирусом в области хватает. По словам Воробьева, в осенние месяцы не останавливалась плановая медицинская помощь, проводились операции пациентам с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

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