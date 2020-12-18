Депутат МГД Батышева подняла вопрос о реабилитации детей после COVID-19

Это касается не только их физического, но и психического здоровья

Депутат Мосгордумы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева призвала обсудить проблему реабилитации детей, которые переболели COVID-19.

"Нам необходимо очень внимательно обсудить возможные осложнения, которые возникают у детей после коронавируса, и продумать вероятные сценарии реабилитации - таким детям требуется постоянное наблюдение специалистов. Этот вопрос еще до конца не изучен, поэтому особенно важно обмениваться опытом с коллегами. В этом году традиционные методы взаимодействия с пациентами уступили современным цифровым технологиям, и мы все вместе должны сориентироваться в стремительно изменяющемся мире", - сказала Батышева агентству "Москва".

По ее словам, в этом вопросе важно обмениваться опытом с другими странами и перенимать эффективные схемы согласованной работы служб и ведомств.

Татьяна Батышева подчеркнула, что забота о ребенке с проблемами со здоровьем - это серьезный вызов для родителей. Им нужна постоянная поддержка.

"Например, дети с нарушениями психоречевого и познавательного развития нуждаются в принципиально новой организационной задаче для системы образования. Другая частая проблема - ДЦП. Мы научили помогать в реабилитации таких ребят, но нам как специалистам важно обсудить не только и возможности реабилитации, но и наследственные и неонатальные факторы риска формирования ДЦП", - рассказала Батышева.

По ее мнению, медицина должна заниматься не только восстановлением физических сил детей после болезней, но и психологической реабилитацией. Ведь случается, что после травмы или болезни ребенку трудно "вписаться" в детский коллектив. Из-за этого может страдать в том числе успеваемость ребенка.

Для решения этой проблемы школы и родители должны плотно взаимодействовать с медицинскими учреждениями. А если речь идет о детях с особенностями развития, то нужно привлекать еще и органы социальной защиты.

Татьяна Батышева также призвала уделять особое внимание повышению уровня образования родителей. Они должны самостоятельно заниматься с детьми логопедией и следить за их обучением. Для этого родителям следует понимать специфику развития детей с особыми потребностями.

Свои предложения Татьяна Батышева озвучила в рамках юбилейного междисциплинарного конгресса с международным участием. Он прошел 10-12 декабря на международном научно-практическом форуме "Российская неделя здравоохранения - 2020".

Мероприятие состоялось в онлайн-режиме при поддержке министерства здравоохранения России, департамента здравоохранения Москвы, ФГБУ "Российский реабилитационный центр "Детство", Научно-практического центра детской психоневрологии и других медицинских учреждений. В конгрессе участвовало более 2 тысяч отечественных и зарубежных специалистов детского здравоохранения, соцзащиты и образования.

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