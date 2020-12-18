Депутат МГД Киселева: проект "Сказки внукам" полезен и детям, и пожилым москвичам

Это способ поддержки пенсионеров и детей во время пандемии

Депутат Московской городской думы Мария Киселева отметила социальную значимость проекта "Сказки внукам". Он помогает сохранить связь поколений и поддержать пенсионеров и детей во время пандемии коронавируса.

"К сожалению, не всем в нашем городе повезло: не у каждого ребенка есть бабушка, не у каждой бабушки - внуки. Такой проект помогает им найти друг друга: пенсионеры чувствуют себя нужными, а дети получают бесценный опыт", - отметила парламентарий.

Депутат рассказала, что все пенсионеры могут присоединиться к проекту. Подробности доступны в "Моих социальных центрах", где по телефону расскажут всю необходимую информацию.

Специалисты приедут к пенсионерам домой и окажут помощь в записи видео, а также помогут сделать профессиональный монтаж и разместить готовую сказку в Сети, сообщила АГН "Москва" Мария Киселева.

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