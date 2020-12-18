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Собянин осмотрел ход строительства центров самбо и бокса в Лужниках

15:43
  • пятница
  • 18 декабря 2020

Завершить работы планируется до конца 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства Международного центра самбо и Центра бокса в Лужниках. Он напомнил, что за последние годы уже построены дворцы гимнастики и водных видов спорта, канатная дорога, а также реконструирована Большая спортивная арена.

"В следующем году планируем построить еще ряд интересных объектов мирового уровня. В их числе – Международный центр самбо и Центр бокса. Поклонники единоборств получат первоклассные возможности для тренировок и соревнований. Также в наших ближайших планах – завершение реконструкции универсального спортивного зала "Дружба", ввод в эксплуатацию нового ледового дворца и теннисного центра. Лужники станут еще более притягательными для многочисленных любителей спорта Москвы", – отметил Собянин.

Оба центра разместятся под одной крышей, но не будут зависеть друг от друга. Уникальной особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали позволят наблюдать за тренировками зрителям за пределами здания. Завершить строительство Международного центра самбо и Центра бокса в Лужниках планируется до конца 2021 г.

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